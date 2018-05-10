Минькова поручила обустроить медкабинеты в каждой кубанской школе

По словам замруководителя края, на проведение медосмотров лицензирован только каждый третий кабинет.

Анна Минькова отметила, что также наблюдается низкая укомплектованность штатных должностей школьных врачей-педиатров. Сегодня она составляет лишь 31,6%.

«Все школьные медицинские кабинеты должны быть лицензированы. Это норма закона. Иначе они просто не могут оказывать медуслуги. Тем не менее, из 975 кабинетов по вакцинации получено только 663 лицензий — это 68%», — сказала вице-губернатор.

Она также уточнила, что ни одной лицензии на проведение вакцинации не оформлено в пяти муниципальных образованиях: Анапе, Белоглинском, Крыловском, Мостовском и Темрюкском районах.

«Образовательный процесс неотделим от медицинской помощи. От этого зависит жизнь и здоровье наших учеников. Медицинский кабинет с необходимым оборудованием, штатным квалифицированным врачом-педиатром должен быть в каждой кубанской школе», — подчеркнула Минькова.

Она поручила министерству образования, науки и молодежной политики совместно с минздравом разработать краевую программу по организации школьных медкабинетов и подготовить соответствующую дорожную карту, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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