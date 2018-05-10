Минькова поручила обустроить медкабинеты в школах Кубани к осени 2018 года

Об этом вице-губернатор заявила на селекторном совещании, которое прошло в Краснодаре 10 мая.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стала организация медицинских кабинетов в школах. Все они должны получить специальную лицензию, чтобы лечить детей. В Краснодарском крае таких мини-поликлиник на территории школ более 970. Разрешение на вакцинацию учеников получили менее 70%, а на проведение общего медосмотра гораздо меньше, лицензии есть только у каждого третьего кабинета. Одна из основных причин — высокая стоимость оборудования, которое нужно приобрести, чтобы получить лицензию. Краевые власти готовы взять на себя часть расходов. Анна Минькова поручила руководителям профильных министерств разработать план помощи школам. Начать работать кабинеты должны уже в следующем учебном году.

«Министерству образования и министерству здравоохранения нужно совместно подготовить поэтапный план, дорожную карту по завершению проекта по обеспечению школ медицинскими кабинетами до конца 2018 года. Соизмеряйте их возможности с реальностью, инициировать подобного рода вещи должны на краевом уровне», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Особое внимание на совещании уделили и вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Анна Минькова отметила, что при покупке квартир для уже совершеннолетних воспитанников детских домов муниципальные власти должны контролировать состояние жилья в течение следующих пяти лет.

В преддверии летних каникул особое внимание уделили и дополнительному образованию в школах. Учеников нужно заинтересовывать кружками и секциями.

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