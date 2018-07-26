Минькова поставила вопрос о профпригодности главного врача горбольницы Армавира

На селекторе с заместителями глав районов и главврачами больниц разбирали «болевые точки» здравоохранения.

Краевые совещания в режиме видеоконференции по проблемам социальных отраслей проводятся вице-губернатором регулярно. Но сегодня селектор впервые прошел в новом формате. По поручению Анны Миньковой в зале присутствовали не только руководители министерств, но и главные врачи ведущих краевых клиник. А в районах вместе с заместителями глав по соцвопросам ответ держали главврачи больниц.

«В крае ежегодно 11 тыс. человек умирает от онкозаболеваний. Злокачественные образования остаются второй основной причиной смертности. Президент страны и губернатор ставят перед нами задачу сократить этот показатель. И главная роль здесь принадлежит первичному звену. Но в некоторых муниципалитетах у врачей онконастороженности как не было, так и нет», — сказала Минькова.

По ее поручению на совещании подробно рассмотрели конкретные нарушения так называемой маршрутизации пациентов с онкозаболеваниями, которые приводят к тяжелым последствиям. То есть куда должны направлять пациентов на обследование и лечение в случае конкретных заболеваний и в какие сроки. Когда речь идет об онкобольных — это критически важно для спасения людей.

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов напомнил, как должны действовать врачи при подозрении онкопатологии у пациента. Он подчеркнул, что нарушение хотя бы одного из этапов маршрутизации приводит к поздней выявляемости рака, когда вылечить человека порой уже невозможно.

Об этом говорил и главный врач краевой клинической больницы № 1, завкафедрой онкозаболеваний КГМА Владимир Порханов. По его словам, только за шесть месяцев этого года на прием к торакальным хирургам первой краевой обратилось 370 пациентов с запущенным неоперабельным раком легкого.

«Эти пациенты должны были проходить регулярные профосмотры по месту жительства и диспансеризацию с обязательным проведением флюорографии», — отметил Порханов.

Он подчеркнул, что количество таких больных не снижается, и это говорит о крайне низком качестве профилактической работы в ряде территорий края. Порханов привел ряд вопиющих примеров, когда рак был выявлен слишком поздно, хотя больные наблюдались медиками по месту жительства. Ярким примером здесь стал Армавир. За первое полугодие 2018 года здесь взяли на учет 34 больных раком легкого, из них 18 — в четвертой стадии заболевания. Это 53%. В итоге 25 человек уже умерли. Анализ амбулаторных карт показал, что в 80% случаев откровенно не выполнялись требования по обследованию и лечению больных.

Минькова потребовала пояснения сложившейся ситуации от главврача городской многопрофильной больницы Армавира Сергея Смирнова. Но выяснилось, что он в очередной раз не смог принять участие в краевом селекторе — руководитель медучреждения в 30-дневном отпуске. Как и весь кабинет компьютерной томографии армавирской больницы, который обслуживает не только город, но сразу несколько районов края, а также региональный сосудистый центр на базе больницы — где спасают после инсультов и инфарктов. Это значит, что кабинет КТ обязан работать в круглосуточном режиме всегда.

Вице-губернатор на селекторе потребовала объяснений от главы города Армавира и поставила вопрос о профпригодности главного врача местной больницы. Министерству здравоохранения края поручено взять на особый контроль вопросы маршрутизации онкобольных.

Также на совещании отметили, что на базе райбольниц в ряде муниципалитетов края планируют открыть 12 первичных амбулаторно-поликлинических онкоцентров. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» сейчас находится на утверждении в Минздраве РФ.

Кроме того, на мероприятии провели анализ ситуации по младенческой смертности в крае. По оперативным данным, в первом полугодии показатель младенческой смертности составил 4,7 промилле — это совпадает с целевым показателем, тогда как по России он равен 5,1.

Минькову особенно заинтересовали случаи смертности детей, которые родились в положенный срок. Главные врачи отчитались о разбирательстве в причинах каждого трагического инцидента.

«Если доношенные дети умирают, то речь идет о врачебных ошибках. По отношению к врачам, которые халатно отнеслись к своим обязанностям, должны применяться самые жесткие меры дисциплинарной ответственности», — подчеркнула вице-губернатор.

Анна Минькова потребовала от министерства здравоохранения уделить особое внимание задаче снижения младенческой смертности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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