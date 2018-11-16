Минькова поздравила Краснодарское краевое профобъединение с 70-летием

В филармонии имени Г. Ф. Пономаренко 16 ноября чествовали профсоюзных работников и активистов, ветеранов профсоюзного движения Кубани, которые внесли вклад в развитие экономики региона. Их поздравила с праздником вице-губернатор Анна Минькова.

В мероприятии приняли участие представители администрации края, Законодательного собрания региона и объединения работодателей.

Сегодня почти 614 тыс. человек — в рядах профсоюзных организаций Кубани, что составляет четверть работающих жителей края. Среди них — 88 тыс. профсоюзных активистов.

От имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева его заместитель Анна Минькова поздравила присутствующих с праздником.

«Благодарю актив краевого профобъединения за то, что вы успешно решаете острые социальные задачи, боритесь за сплоченность коллективов. Отрадно, что в Краснодарском крае создаются новые профсоюзные организации. Уверен, профсоюзное движение в регионе будет в дальнейшем укреплять позиции, способствовать развитию правового общества. Желаю всем членам профсоюза Кубани здоровья, благополучия, счастья и новых успехов в вашей нелегкой, но крайне важной работе», — говорится в приветственном слове Вениамина Кондратьева.

От себя лично замглавы региона поблагодарила присутствующих за плодотворную совместную работу.

«Вы заботитесь об условиях, в которых находится человек труда на Кубани — это нелегкая задача. Спасибо ветеранам движения, которые создали базу и подготовили серьезный фундамент для эффективной деятельности профсоюзов, на который мы опираемся до сих пор. Желаю всем успехов и удачи», — добавила Анна Минькова.

Лидер профсоюзов Кубани, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб пожелала краевому объединению профсоюзов сил и уверенности в достижении поставленных целей, успехов во всех начинаниях на благо родного края и страны.

«Прошло 70 лет, как профсоюзы Кубани объединились в единую и сильную структуру. Мы вместе решали сложные вопросы социального обеспечения и справедливости. Благодарю каждого за честный профессиональных дух, вклад в наше общее дело, за активную гражданскую позицию, решительность в отстаивании интересов трудящихся», — акцентировала Светлана Бессараб.

От имени депутатского корпуса ЗСК краевое профобъединение с 70-летием также поздравил первый заместитель председателя кубанского парламента Николай Гриценко.

«Вы надежно обеспечиваете охрану трудовых прав граждан. Наш край — один из немногих российских субъектов, который раньше других вписал в свой устав право профсоюзов на законодательную инициативу», — подчеркнул первый вице-спикер ЗСК.

Продолжением праздника стала церемония награждения лучших профсоюзных работников. Завершил мероприятие торжественный концерт с участием лучших коллективов Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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