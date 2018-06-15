Минькова проинспектировала строительство перинатального центра в Сочи

Заместитель губернатора Краснодарского края 15 июня оценила готовность объекта к окончательной сдаче в эксплуатацию.

«Показатель рождаемости в Сочи — 2,1, тогда как в России показатель 1,8, а в Европе — 1,3. Очень надеемся, что у нас в Сочи показатель рождаемости будет расти», — заявила заместитель главы Сочи Ирина Романец.

Перинатальный центр начали строить в 2014 году. Сейчас строительство вышло на финишную прямую. Центр возводят в рамках краевой целевой программы «Модернизация здравоохранения Краснодарского края», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый медицинский центр будет специализироваться на сложных случаях беременности. Рассчитан он на 120 мест. В восьмиэтажном здании разместятся отделения консультации, диагностики, вспомогательных репродуктивных технологий, лаборатории, а также реанимация и интенсивная терапия новорожденных.

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