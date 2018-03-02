Минькова проверила работу по повышению зарплат медикам и работникам культуры на Кубани

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова провела видеоселекторное совещание с руководителями краевых министерств и заместителями глав районов по соцвопросам.

Минькова отметила, что на Кубани ведется постоянный мониторинг исполнения майских указов президента РФ в части повышения зарплат работников медицины и культуры. Всего на повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в этом году пойдет около 12 млрд рублей. Из краевого бюджета выделят 1,7 млрд рублей, из средств ОМС — 10 млрд.

С 1 января перед городами и районами Кубани была поставлена задача достигнуть целевых показателей: 200% по врачам от среднекраевого дохода, или 56 тыс. 310 рублей, и 100% по среднему и младшему медперсоналу — 28 тыс. 155 рублей.

По данным Росстата, по доходу врачей достигнут показатель 201,1%, среднего медперсонала — 104,3 %, младшего медперсонала — 97,5%. Замглавы Геленджика и Анапы, отставшие по всем трем категориям, отчитались Анне Миньковой о текущей ситуации и принятых мерах.

По словам замминистра здравоохранения края Татьяны Солоненко, средств на повышение зарплат достаточно. Еще одно рабочее совещание пройдет 5 марта. Анна Минькова призвала отстающие муниципалитеты оперативно принять меры, так как повышение зарплаты предполагалось с января.

Также на совещании говорили об увеличении дохода работников культуры, который должен достигнуть средней зарплаты по краю — 28 тыс. 155 рублей.

«По итогам федеральной статистической отчетности средняя зарплата работников культуры региона составила 27 тыс. 892 рубля, что составляет 99,2 % от необходимого показателя. Не достигли необходимого роста в январе 23 муниципальных образования. В адрес глав были направлены письма и методические рекомендации, и уже в февральский аванс большая часть недостающих средств была выплачена», — рассказал заместитель министра культуры Кубани Максим Усатюк.

На совещании также обсудили диспансеризацию и профилактические осмотры. По словам Анны Миньковой, всего диспансеризацию в 2017 году на Кубани прошли почти 3 млн человек. Из них 1,5 млн — дети и подростки.

Директор территориального фонда ОМС Людмила Морозова подчеркнула, что план диспансеризации в целом по краю выполнен на 104%, но все же 14 муниципалитетов не обеспечили выполнение и показали низкие проценты. Что касается детей — за исключением диспансеризации сирот, находящихся в стационарных учреждениях, планы не выполнены ни по одному мероприятию.

Анна Минькова призвала собравшихся относиться к диспансеризации более серьезно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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