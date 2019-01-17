Ряд полномочий, в том числе по строительству офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов, останется за муниципальными образованиями.

На совещании с заместителями глав по социальным вопросам вице-губернатор Анна Минькова отметила, что запланированные медицинские объекты должны быть введены в эксплуатацию в установленный срок.

Минькова призвала соблюдать все сроки по строительству и выполнять обязательства по сдаче офисов врача общей практики, а 16 муниципальным образованиям, которые претендуют на строительство 19 объектов в этом году, отработать алгоритм действий. Она подчеркнула, что муниципалитеты, не завершившие вовремя строительство офисов врачей общей практики, деньги из краевого бюджета больше не получат.

Как доложил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, семь муниципальных образований, которые должны были уже предоставить заявки на строительство, до сих пор этого не сделали. В Мостовском и Усть-Лабинском районах не готова госэкспертиза, в Курганинском районе возникли проблемы с земельным участком, на котором запланировано строительство ВОПа.

Анна Минькова поручила главам муниципалитетов по социальным вопросам предоставить в минздрав все проекты по строительству медицинских объектов до 25 января, а в проблемных случаях совместно с ведомством проработать пути решения.

На совещании также обсудили меры поддержки кадров системы здравоохранения в сельской местности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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