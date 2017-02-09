Минькова: в 2017 году нужно решить проблему «холодных туалетов» в школах

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 9 февраля с участниками совещания обсудила основные проблемы школ.

Министр образования, науки и молодежной политики края Татьяна Синюгина рассказала, что сейчас остро стоит проблема отсутствия теплых туалетов в школах. В 44 учебных учреждениях их нет. Такая ситуация характерна для Белореченского, Выселковского и Усть-Лабинского районов.

«В 2017 году необходимо закрыть проблемы «холодных туалетов». Это безобразие, что наши школьники учатся в таких условиях. Здоровье детей должно быть на первом месте», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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