Минькова: в 2018 году Кубань сделала большой шаг в социальной адаптации инвалидов

На заседании совета по делам инвалидов при главе края 19 декабря обсудили вопросы социализации инвалидов, их трудовой подготовки. Его провела вице-губернатор Анна Минькова.

Анна Минькова отметила, что в этом году обязательства, которые брал на себя регион, в отношении людей с ограниченными возможностями здоровья выполнены в полном объеме.

«Более того, мы сделали большой шаг в работе, направленной на социальную адаптацию лиц с инвалидностью, конечно же, в тесном взаимодействии с общественными организациями», — сказала заместитель руководителя региона.

В начале этого месяца начало работать современное отделение реабилитации в Белореченске, где люди после травм или с последствиями инсультов смогут восстановить здоровье.

«В следующем году планируют открыть крупное реабилитационное учреждение в Отрадненском районе на базе бальнеокомплекса «Медуница», а также новый центр для пожилых людей в Краснодаре на улице Дунайской», — добавила Анна Минькова.

Она акцентировала внимание на том, что важную роль в социализации человека в обществе играет профессиональное ориентирование, особенно в условиях высокой конкуренции на рынке труда.

Как сообщил заместитель министра образования, науки и молодежной политики края Андрей Цветков, в системе образования региона обучается 62 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Наша задача — помочь каждому ребенку выбрать его направление развития. Для этого используем тестирование, профильные смены, мастер-классы», — сказал Андрей Цветков.

По его словам в 2018 году около 30 тыс. кубанских детей с ограниченными возможностями здоровья прошли профтестирование. Это поможет ученикам коррекционных школ правильно выбрать профессию, поступить в колледжи и училища. Ежегодно учреждения СПО края принимают 500 молодых людей.

Эффективной формой развития профессионального мастерства молодежи с инвалидностью стал национальный конкурс «Абилимпикс». Он нацелен на поддержку талантливых детей, помощь в их дальнейшем устройстве в обществе.

«За два года участниками чемпионата стали около 300 студентов и школьников края, а более 5 тыс. школьников — его посетителями», — сообщил замминистра.

Анна Минькова заметила, что на чемпионате в 2017 году кубанская команда завоевала четыре золотых, серебряных и бронзовых медали, а в 2018 году — уже десять наград.

«Хочу отметить мужество и профессионализм участников конкурса. Мы гордимся людьми, которые, несмотря на недуг, стали лучшими в своей профессии и могут быть примером для всех нас», — подчеркнула вице-губернатор и вручила грамоты победителям и призерам IV Национального чемпионата «Абилимпикс», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник