Минькова: во всех поликлиниках Кубани терапевт должен принимать до 20:00

Такую задачу 6 апреля поставила заместитель губернатора региона во время селекторного совещания.

Одной из тем заседания стала работа поликлинической сети Кубани. Анна Минькова обратила внимание на непродолжительный график работы некоторых медучреждений.

«Однозначно должен быть в поликлинике терапевт до 20:00, особенно это касается крупных населенных пунктов — городов и центральных станиц. Наши жители должны иметь возможность после работы получать медицинскую помощь и консультацию специалистов, это обязательное условие», — подчеркнула она.

Минькова затронула тему доступности первичного звена медицинской помощи. По ее словам, сегодня на Кубани работают 250 офисов врачей общей практики, еще столько же необходимо построить.

«Принципиально важно, чтобы первичное звено медицинской помощи было в шаговой доступности от населения. Тем не менее, есть районы, которые не подают заявки на строительство офисов ВОП. А ведь по сути именно в них мы зачастую выявляем заболевания на первом этапе», — заметила вице-губернатор.

Она поручила муниципалитетам взять на контроль этот вопрос, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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