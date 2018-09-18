Минкультуры опровергло слухи о планах ограничить показ зарубежных фильмов в кинотеатрах

18 сентября в 08:24

Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский.

«Я хочу успокоить всех — речь идет о предложениях обычных, принятых во многих государствах, антимонопольных нормах. Когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом», — сказал министр.

Мединский отметил, что суть инициативы — в ограничении до 35% от общего количества сеансов каждого фильма. Это позволит зрителям выбирать, какую именно картину посмотреть в кинотеатре, сообщает телеканал «360».

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