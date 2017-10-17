Минкультуры предложило пускать по паспортам на концерты и спектакли с рейтингом 18+

В ведомстве разработали законопроект, в соответствии с которым доступ на концерты и спектакли категории 18+ предлагается осуществлять после предъявления паспорта.

Об этом 17 октября сообщила директор нормативно-правового департамента Минкультуры Наталья Ромашова. Она пояснила, что «предлагается ввести аналогичные нормы, которые были введены в законодательстве об обороте алкогольной и табачной продукции».

В настоящий момент документ находится на рассмотрении в администрации президента, сообщают «Ведомости».

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