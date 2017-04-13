Минкультуры РФ создало приложение дополненной реальности для музеев

Министерство культуры Российской Федерации и проект «Культура.РФ» разработали мобильное приложение ARTEFACT, основанное на технологии дополненной реальности.

Программа представляет собой интерактивный гид по выставкам, который предоставит всем российским музеям возможность самостоятельно добавлять контент для преобразования в формат дополненной реальности.

Технология позволяет моментально получить информацию о заинтересовавшем объекте. Если экспонат прошел реставрацию, приложение покажет его состояние до и в процессе работы. Также ARTEFACT предоставит информацию о расположенных рядом музеях и выставках, если они используют такую же технологию.

Главная задача, которую решали разработчики приложения, — создать продукт, которым могли бы воспользоваться все отечественные музеи, не привлекая дополнительные ресурсы или финансирование.

ARTEFACT можно использовать и вне стен музея — оно распознает картину, даже если она напечатана на открытке или постере.

На данный момент в приложении представлены экспонаты следующих музеев: Государственный музей-усадьба «Архангельское»; Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита»; Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»; Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых»; Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века»; Нижегородский государственный художественный музей; Новочеркасский музей истории донского казачества; Самарский областной художественный музей; Ярославский художественный музей; Тотемское музейное объединение; Музей-усадьба «Останкино» (Москва), сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Скачать ARTEFACT в Google Play можно здесь, в App Store — здесь.

Источник