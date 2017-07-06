Минкурортов Кубани возобновит семинары для участников туристического рынка

Бесплатные занятия для руководителей предприятий санаторно-курортного, гостиничного и туристского комплекса Кубани начнутся в конце июля.

В новом цикле образовательных программ рассмотрят проблемы развития конкурентных преимуществ и вопросы участия в регламентируемых закупках. Слушатели примут участие в конференции и круглых столах, посвященных господдержке малого и среднего бизнеса.

«Основная цель таких мероприятий — повышение экономической грамотности и эффективности работы санаторно-курортного и туристского комплекса», — сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края.

Первый семинар «Определение и развитие конкурентных преимуществ» пройдет 28 июля в Горячем Ключе. Ожидается, что в нем примут участие около 50 представителей туристической отрасли.

В первой половине года подобные семинары прошли в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, Темрюкском, Туапсинском и Ейском районах. Представители краевого минкурортов и приглашенные эксперты познакомили слушателей с особенностями подбора и мотивации персонала для сезонных работ, рассказали об ответственности за нарушение законодательства при оформлении трудовых отношений и разглашение персональных данных, о последних требованиях налогового законодательства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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