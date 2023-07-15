Минобороны Белоруссии сообщило, что договорилось с «Вагнером» о подготовке военнослужащих

«Много обращений поступает в Минобороны по вопросу совместной системы подготовки вооруженных сил и «Вагнера». “истребители. Информируем, что руководством военного ведомства и компании разработана дорожная карта по обмену опытом и обучению между различными подразделениями вооруженных сил на ближайшую перспективу», — сообщили «Интерфаксу» в белорусском военном управлении. .

Утром в пятницу Минобороны Беларуси сообщило об участии инструкторов Вагнера в учебных подразделениях территориальных войск республики по ряду военных направлений, в том числе по боевым навыкам, тактической стрельбе, инженерной подготовке и объявили, что примут участие в учениях по тактической медицине.

Начальник управления территориальной обороны Генштаба Беларуси Максим Паевский заявил, что «это новый способ подготовки территориальных войск. Позже, руководство вооруженных сил принимает решение о целесообразности его применения.