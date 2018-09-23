Минобороны: Израиль нарушил договоренности с РФ, поздно сообщив об атаке на Сирию

Израильские ВВС оповестили российских коллег о планируемом ударе по сирийским промышленным объектам 17 сентября в момент начала авианалета, а не заблаговременно.

Таким образом Израиль нарушил договоренности от 2015 года о предотвращении инцидентов в воздухе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге по поводу сбитого Ил-20.

«Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооружёнными силами на сирийском направлении, достигнутых в рамках деятельности совместной рабочей группы», — цитирует Конашенкова РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря 17 сентября около 23:00 пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. В Минбороны РФ заявили, российский самолет-разведчик был сбит сирийскими силами ПВО, так как им прикрывались истребители F-16 Израиля. Россия рассматривает действия Израиля как враждебные. На борту самолета находились 15 военнослужащих, они погибли.

Военное ведомство показало, как израильские самолеты подставили под удар российский Ил‐20.

На борту сбитого в Сирии Ил-20 находился житель Ейска.В Ейске увековечат память командира сбитого в Сирии Ил-20.

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