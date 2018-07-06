Минобороны: на вооружении российской армии стоят более 1,9 тыс. беспилотников

Об этом сообщил начальник Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

«В Вооруженных силах сформированы воинские части и подразделения беспилотной авиации, которые вошли в состав специальных войск видов и родов войск Вооруженных сил. На их оснащении находятся более 1 тыс. 900 беспилотников. В штабах военных округов, объединений и соединений созданы службы беспилотной авиации», — сказал Александр Новиков.

По его словам, Минобороны понимает перспективность и важность применения беспилотной техники в военной сфере. В Генштабе еще в 2013 году было принято решение сформировать Управление строительства и развития системы применения БПЛА. За прошедший период разработаны документы, в которых определены основополагающие взгляды на роль, место и особенности применения беспилотных воздушных судов.

«В настоящее время БПЛА используются практически во всех мероприятиях оперативной и боевой подготовки для обеспечения эффективного решения самых различных задач», — цитирует генерал-майора телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник