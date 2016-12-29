Минобороны опровергло информацию о третьем черном ящике Ту-154

Начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов 29 декабря заявил, что информация о поднятии на поверхность третьего бортового самописца Ту-154, потерпевшего катастрофу под Сочи, не соответствует действительности.

«На борту самолета Ту-154 находится два аварийных накопителя, один — параметрический, второй — с записью переговоров экипажа [речевой]. Третьего накопителя нет, есть эксплуатационный накопитель, который записывает параметры полета», — цитирует Байнетова РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что был найден третий бортовой самописец, который располагается в хвосте самолета, и он деформирован.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», основная фаза поисковой операции на месте падения Ту-154 завершена. На поверхность подняли основные фрагменты самолета. Они находятся на специальной площадке, где проведут выкладку разбившегося воздушного судна. Начались выплаты семьям погибших в авиакатастрофе.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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