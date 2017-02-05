Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Минобороны 5 февраля опровергло сообщения СМИ о том, что в Сирии при взрыве автомобиля погибли пять российских военных.

По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, все российские военнослужащие в этой стране живы и продолжают выполнять свои задачи.

«Сообщения катарского телеканала «Аль-Джазира» о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии является очередным информационным вбросом», — уточнил он.

Ранее катарский телеканал сообщил о том, что при взрыве российского военного автомобиля, который произошел ночью недалеко от Латакии, погибли пять человек, пишет РИА «Новости».

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