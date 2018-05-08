Минобороны опубликовало документы о прототипах героев военных фильмов к 9 Мая

Российское оборонное ведомство 8 мая обнародовало уникальные архивные документы о прототипах героев военных фильмов.

Документы, опубликованные на сайте ведомства, рассказывают о реальных событиях военных лет и их участниках, чьи истории легли в основу знаменитых военных фильмов. Данные киноленты представляют собой шедевры отечественного кинематографа. В этом списке находятся такие ленты, как «В небе «Ночные ведьмы»», «Экипаж машины боевой», «Батальоны просят огня», «Аты-баты, шли солдаты», «Командир счастливой «Щуки»».

На сайте ведомства пользователи могут ознакомиться с оперативными сводками, историческими формулярами и журналами боевых действий частей и соединений времен Великой Отечественной войны.

Российские военные предоставили исторические документы в целях сохранения исторической правды и воспитания граждан на примерах беззаветного служения Отечеству, сообщает телеканал «360».

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