Минобороны опубликовало интерактивную схему парада Победы в Новороссийске

Раздел с интерактивными схемами парадов ко Дню Победы из 27 городов России открыт на сайте Минобороны РФ.

«В преддверии празднования Дня Победы на официальном сайте Минобороны России открыт специальный раздел, в котором помещены интерактивные схемы праздничных парадов, которые пройдут 9 мая на центральных площадях и центральных улицах 27 городов страны», — говорится в сообщении военного ведомства.

Согласно сообщению, раздел продемонстрирует порядок расположения парадных расчетов в каждом городе, расскажет о количестве участвующих военнослужащих, а также о привлекаемых образцах вооружения и военно-специальной техники.

Навигация по городам осуществляется через меню раздела, уточняется в сообщении. Посетители сайта смогут ознакомиться со схемами парада в Санкт-Петербурге, Смоленске, Мурманске, Туле, Новороссийске, Волгограде, Севастополе, Керчи и других городах. Информация о параде Победы в Москве будет размещена в отдельном приложении на сайте Минобороны, сообщает РИА «Новости».

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