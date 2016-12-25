Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154

Минобороны РФ 25 декабря опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154, вылетевшего утром из Сочи. Доктор Лиза была в списке пассажиров.

Согласно списку ведомства, на борту находилось восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, двое госслужащих, девять представителей СМИ, а также 64 сотрудника ансамбля имени Александрова, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Также в списке указана представитель Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация о том, что доктор Лиза могла находиться в самолете Минобороны. В Кремле сообщили, что не располагают такой информацией. Позже источник в окружении Елизаветы Глинки пояснил, что доктор Лиза летела на этом самолете из Москвы в Сочи. Однако в Сирию она не направлялась.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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