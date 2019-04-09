Минобороны планирует разместить истребители пятого поколения Су-57 в Крымске

Новейшие самолеты поступят на вооружение в один из авиационных полков Южного военного округа.

Самолеты попадут или в 3-й смешанный авиационный полк 1-й смешанной авиационной дивизии в Крымске, или в 38-й истребительный полк 27-й смешанной авиационной дивизии на севастопольском аэродроме Бельбек.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения с применением технологий малозаметности. Его разработали, чтобы заменить Су-27. С первого полета в 2010 году построено десять летных прототипов.

Самолет способен развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, дальность полета составляет около 4,3 тыс. км. Су-57 может обнаружить летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей.

Как отметил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, в части Южного военного округа Су-57 попадут неслучайно. Сейчас это стратегическое направление считается напряженным.

«В первую очередь новая техника поступает туда, где необходимо прикрывать опасное направление, а в частях и соединениях на вооружении находятся устаревшие модификации самолетов. Например, в Краснодарском крае на авиабазе в Крымске основной истребитель — уже устаревший Су-27. При этом обстановка в зоне ответственности этих самолетов достаточно напряженная», — рассказал Горбенко.

Устаревшие истребители либо отправляют на авиазавод для модернизации, либо ставят на хранение, снимают с вооружения и списывают, пишут «Известия».