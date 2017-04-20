Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советника

Минобороны РФ 20 апреля подтвердило гибель в Сирии российского военного советника майора Сергея Бордова.

«В Сирии в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск погиб российский военный советник майор Сергей Бордов. Военнослужащий находился в составе группы российский военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск», — пояснили в ведомстве.

При нападении боевиков российский офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения. Командованием майор Сергей Бордов представлен к государственной награде посмертно.

При этом ранее в Минобороны опровергли сообщение агентства Reuters о гибели двух военных РФ в Сирии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ, ссылаясь на сослуживца майора и источник, близкий к Черноморскому флоту, сообщили о гибели майора ВМФ России Сергея Бордова и еще одного россиянина в Сирии.

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