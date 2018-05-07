Минобороны показало возможности БМПТ «Терминатор»

Министерство обороны опубликовало видеоролик, демонстрирующий возможности боевой машины огневой поддержки танков «Терминатор», которая пройдет по Красной площади 9 Мая.

На кадрах видно, как машина преодолевает полосу препятствий и ведет стрельбу по условному противнику. «Терминатор» предназначен для участия в маневренных боевых действиях, в том числе и с применением ядерного и других видов оружия массового поражения. Его экипаж состоит из пяти человек: командира, наводчика, механика-водителя и операторов гранатометных установок.

«Аналогов «Терминатора» в мире нет. Это — боевой модуль, а не башня, стоящая на танковой шасси. Его комплект может варьироваться в зависимости от поставленных задач», — рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Терминатор» оснащен двумя спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками (900 зарядов), двумя курсовыми автоматическими гранатометами по 300 выстрелов в ленте на каждый, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами «Атака-Т», которые обычно ставятся на вертолеты, и пулеметом калибра 7,62 мм на 2 тыс. патронов. Вооружение управляется дистанционно, из отдельной бронированной надстройки.

Машина способна на ходу поражать как бронетехнику и наземные укрепления, так и вертолеты и низколетящие самолеты противника. Это достигается за счет сверхзвуковых противотанковых ракет, управляемых лазерной системой.

Машина смоделирована на основе шасси танка Т-72. Комплекс управляемых ракет спрятан за бронированными экранами. Помимо бронезащиты, аналогичной той, что устанавливается на танки Т-90, «Терминатор» имеет систему электромагнитной защиты, нейтрализующей противотанковые мины и фугасы, сообщает телеканал «360».

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