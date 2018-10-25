Минобороны поможет ликвидировать последствия непогоды на Кубани

Оказать помощь населению готовы более 350 военнослужащих Южного военного округа.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников привел в готовность около 200 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой инженерной техники в Апшеронском районе, 150 военнослужащих и более 30 единиц военной техники в Туапсинском районе, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко. В Туапсе ввели план «Тайфун».

Вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

Губернатор Вениамин Кондратьев 25 октября прибыл в пострадавший от подтопления Туапсинский район. Губернатор Кубани поручил оказать медпомощь людям в зоне подтопления.

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