Минобороны предложило обучать военных из Вьетнама в Краснодарском авиаучилище

В российских вузах сейчас обучаются около 500 вьетнамских военнослужащих.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин рассказал об итогах официального визита Сергея Шойгу во Вьетнам.

«Внимательно рассмотрели пожелания вьетнамской стороны по подготовке летного состава для народной армии. Готовы обучать специалистов из Вьетнама в Краснодарском высшем военном училище летчиков», — сказал замминистра.

По его словам, российская сторона удовлетворена положительной динамикой сотрудничества оборонных ведомств, направленного на повышение боеготовности вооруженных сил двух стран.

«Продолжаем расширять нормативную правовую базу партнерства. В этом году планируем подписать дорожную карту развития двустороннего военного сотрудничества между министерствами на 2018 — 2020 годы», — цитирует Фомина ТАСС.

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