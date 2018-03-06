Минобороны: при падении самолета в Сирии погибли 39 человек

В военном ведомстве уточнили число погибших в авиакатастрофе, произошедшей в Сирии 6 марта.

По данным Минобороны РФ, на борту разбившегося транспортного самолета находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все — российские военнослужащие, передает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось о 32 погибших — 26 пассажирах и шести членах экипажа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российский транспортный самолет Ан-26 упал в Сирии 6 марта около 15:00. Главная военная прокуратура начала проверку после падения Ан-26 в Сирии. В Минобороны назвали возможную причину авиакатастрофы.

Путин заслушал доклад Шойгу о падении самолета. По факту падения российского самолета возбудили уголовное дело.

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