Минобороны РФ: Америка и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет

США, Великобритания и Франция 14 апреля выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» по военным и гражданским объектам в Сирии. Системы сирийской ПВО сбили значительную часть ракет на подлете к целям.

«По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля»», — сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что системы сирийской противовоздушной обороны сбили значительную часть ракет на подлете к целям.

«В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе», — сказали в министерстве.

Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

В Минобороны уточнили, что подразделения ПВО РФ в Сирии не применялись для отражения ракетного удара.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это «необходимостью покарать [президента Сирии Башара] Асада за применение химоружия» 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию «ответственность за поддержку режима Асада».

Сообщения о применении химического оружия в городе Дума распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию, сообщает ТАСС.

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