Минобороны РФ объявило о взятии Пальмиры сирийской армией

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 марта доложил президенту Владимиру Путину, что Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Подразделения сирийской правительственной армии 1 марта вошли в Пальмиру, которую удерживали боевики группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Армия установила контроль над рядом районов в западной части города.

Боевики захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016-го сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 4 тыс. боевиков 11 декабря 2016 года после перегруппировки снова заняли Пальмиру. Террористы устроили расправу над военными и мирными жителями города.

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