Минобороны РФ опровергло сообщение о гибели двух россиян в Сирии

Минобороны России 20 апреля опровергло распространенное ранее в СМИ сообщение о гибели двух россиян, в том числе майора ВМФ в Сирии.

«Распространяемые британским агентством Reuters слухи о якобы гибели в Сирии двух российских военнослужащих являются очередной дезинформацией, не соответствующей действительности», — цитирует заявление ведомства РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ, ссылаясь на сослуживца майора и источник, близкий к Черноморскому флоту, сообщили о гибели майора ВМФ России Сергея Бордова и еще одного россиянина в Сирии.

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