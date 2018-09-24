Минобороны РФ опубликовало новые данные о крушении Ил‐20 в Сирии

Информацию получили с индикаторов пункта боевого управления системы С-400 с авиабазы Хмеймим.

Новая информация по секундам отражает положение израильских самолетов и ракет комплекса С-200.

По словам официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, данные получены с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с авиационной базы Хмеймим, технические возможности которого позволяют обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические, но и высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории, сообщает телеканал «360».

Конашенков показал на экране отметку ракеты С-200, выпущенной сирийскими ПВО. Видно, что направление полета ракеты нацелено на израильский самолет. Также можно увидеть расположение российского и израильского самолетов. Отмечается, что F-16 был на высоте от 9 до 10 км на одном азимуте с Ил-20.

«Здесь же зафиксировано обнаружение полета ракеты комплекса С-200 по израильскому F-16 с отметкой 149. Видно, что высота полета ракеты С-200 выше положения и израильского, и находящегося ниже его российского самолета», — сказал Конашенков

По его словам, в 22:02 головка самонаведения ракеты перезахватила цель с большей эффективной отражающей поверхностью и меньшей скоростью, которой являлся российский самолет Ил-20.

Представитель ведомства подчеркнул, что новые данные доказывают, что вина за трагедию с российским Ил-20 в Сирии полностью лежит на ВВС Израиля, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря 17 сентября около 23:00 пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. В Минбороны РФ заявили, российский самолет-разведчик был сбит сирийскими силами ПВО, так как им прикрывались истребители F-16 Израиля. Россия рассматривает действия Израиля как враждебные. На борту самолета находились 15 военнослужащих, они погибли.

Военное ведомство показало, как израильские самолеты подставили под удар российский Ил‐20. Израильские ВВС оповестили российских коллег о планируемом ударе в момент начала авианалета, а не заблаговременно.

На борту сбитого в Сирии Ил-20 находился житель Ейска, память которого намерены увековечить местные власти.

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