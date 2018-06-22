Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о начале войны

На официальном сайте ведомства накануне Дня памяти и скорби опубликованы исторические документы, рассказывающие о первых сражениях Великой Отечественной войны.

Масштабную работу по изысканию и оцифровке ранее не публиковавшихся документов о первых боях Красной Армии провел департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны совместно с Центральным архивом.

Среди рассекреченных документов — директивы НКО СССР, приказы и донесения командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар немецких войск, наградные документы с описаниями подвигов и первые указы руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии.

В проекте впервые представлена трофейная карта начального этапа «Плана Барбаросса», где обозначены планируемые направления основных ударов войск вермахта в первые дни войны.

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