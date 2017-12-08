Минобороны РФ отказалось передать Краснодару многоэтажки на улице Дзержинского

Об этом 8 декабря на пресс-конференции сообщил глава города Евгений Первышов.

«Со стороны Минобороны мы получили отказ на то обращение, которое делали депутаты гордумы по передаче нам квартир, которые располагаются в жилом комплексе в военном городке на улице имени Дзержинского. Нам написали, что эти квартиры им необходимы и когда-то их будут использовать. Когда — непонятно. Когда их полностью заселят лица без определенного места жительства? Когда вынесут оттуда последнюю сантехнику? Когда в этих домах произойдут пожары?», — заявил мэр Краснодара.

Евгений Первышов отметил, что в жилом комплексе от 700 до 800 квартир сейчас пустуют. По его словам, «людей заселили в эти дома в шахматном порядке — в каждом доме понемногу. Причем, не в одном подъезде, а разбросали хаотично».

«Регулярно меняется военная управляющая компания. То «Славянка», то другая компания. Это сказывается на работе ресурсоснабжающих компаний, которые поставляют ресурсы: «АТЭК», теплосети, «НЭСК». Дома [на улице Дзержинского] потребляют ресурсы, долги накапливают, потом благополучно говорят «мы — банкроты» и платить вам ничего не будем. И так происходило уже несколько раз. Абсолютно нерациональное использование объектов, я считаю. Мы же знаем, что все деньги, которые недополучает ресурсник, в дальнейшем ему индексируются. То есть не заплатили дома Минобороны 100 млн рублей за потребленные ресурсы — через два года это ложится в тариф. Нам этот рубль, каждому из сидящих здесь, добавляют, и мы начинаем за них платить», — подчеркнул Евгений Первышов.

Он сообщил, что «мы регулярно пишем пачки писем в военную прокуратуру, министру обороны — буквально каждый месяц» и выразил надежду, что это поможет справиться с проблемой, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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