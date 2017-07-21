Минобороны РФ передаст Армавиру участок для строительства дома

Договоренность была достигнута в ходе совещания представителей ведомства и администрации Краснодарского края. Участие в мероприятии принял вице-губернатор Сергей Усенко.

«На протяжении многих лет участок никак не использовался Минобороны РФ. А для города, испытывающего нехватку свободных площадей под строительство жилья, он более чем необходим», — прокомментировал он.

Работа проводится по поручению губернатора, который ранее обсуждал с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым возможность передачи в региональную или муниципальную собственность непрофильных объектов ведомства. Это земли, инженерные сети, расположенные на Кубани, объекты ЖКХ, учреждения социально-культурной направленности.

Первые результаты уже есть. Помимо Армавира, достигнута договоренность о передаче земельных участков в муниципальную собственность Ейска. Рассматривается вопрос передачи помещений первых этажей многоквартирных домов хутора Бетта в районе Геленджика, а также зданий военных комиссариатов в крупных муниципалитетах края — они могут быть использованы под социальные нужды.

Среди перспективных вопросов — передача в собственность Краснодара участка в микрорайоне Гидростроителей под образовательное учреждение — школу или детский сад. Окончательное решение будет принято совместно с жителями.

Также рассматривается возможность использования земель Минобороны РФ для строительства новых коммунальных сетей, что позволит решить вопросы, связанные с энергообеспечением микрорайона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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