Минобороны РФ получит около 117 млрд рублей на новые военные объекты

Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, выступая на посвященном развитию военно-строительного комплекса (ВСК) круглом столе на форуме «Армия-2018».

По его словам, в 2019 году ведомство получит около 117 млрд рублей на строительство объектов военной инфраструктуры.

«В этом году около 117 млрд рублей на строительство направлено, в следующем году такая же сумма», — сообщил Тимур Иванов.

Он рассказал, что в предыдущие годы была проведена реорганизация ВСК — создано восемь специализированных предприятий, три предприятия по дорожному и аэродромному строительству, по строительству специализированных объектов и по строительству причального фронта и гидротехнических сооружений.

«Также у нас в составе сохранились два базовых проектных института, которые специализируются на разработке уникальных проектных решений и имеют уникальную документную и архивную базы, созданные еще в Советском Союзе», — отметил Тимур Иванов.

В настоящее время численность сотрудников ВСК Минобороны составляет почти 45 тыс. человек. В этом году ими будет введено в эксплуатацию почти 3,5 тыс. зданий и сооружений, сообщает телеканал «360».

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