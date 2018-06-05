Минобороны РФ предложило упразднить в вузах военные кафедры

05 июня в 15:51

Предполагается, что их заменят на военные единые учебные центры.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Сейчас в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса. Таким образом, действуют несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов.

«Для более эффективного совместного использования имеющейся у этих подразделений учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры», — говорится в документе.

Авторы законопроекта считают, что отмена военных кафедр позволит увеличить эффективность обучения студентов. При этом реформы не приведут к росту количества обучающихся, которые осваивают воинскую специальность, сообщает телеканал «360».

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