Минобороны РФ приостановит работу горячей линии связи с Пентагоном

В Министерстве обороны России заявили, что с 8 апреля приостановят работу горячей линии связи с Пентагоном.

Об этом сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в Минобороны РФ вызвали военного атташе при посольстве США в Москве. Ему официально вручили ноту о приостановке российской стороной с 00:00 8 апреля выполнения своих обязательств по меморандуму. Ранее этот документ был подписан Минобороны России и Пентагоном о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации во время операции в Сирии.

ВС США 7 апреля запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака. В России этот удар расценили как агрессию против суверенного государства и как нарушение международного права, сообщает ТАСС.

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