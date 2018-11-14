Минобороны РФ проведет Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-АС»

В ноябре в Южном военном округе стартует окружной этап конкурса.

В нем могут принять участие журналисты, чьи материалы размещены в центральных и региональных печатных, аудиовизуальных и электронных СМИ, а также авторские материалы, опубликованные в социальных сетях и блогах, посвященные деятельности войск ЮВО.

Награждение победителей пройдет в девяти номинациях: «Лучшие кадры» — за лучший новостной репортаж, «Командный голос» — за лучшую радиопрограмму, «Сила слова», — за лучший материал в печатных СМИ, «Стиль жизни» — за лучший материал в периодических изданиях, «Проект специального назначения» — за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ), «Молния» — за лучшую работу в информагентстве, «Главный калибр» — за лучшую фотоработу, «На острие атаки», — за лучший материал в региональных СМИ, «Прорыв» — лучший дебют года.

Заявки на участие в фестивале принимаются с 7 ноября 2018 года до 26 февраля 2019 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного военного округа.

С условиями участия в конкурсе более подробно можно ознакомиться на официальном сайте Минобороны РФ.

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