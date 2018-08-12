Минобороны РФ рассекретило приказ Сталина 1941 года о бомбежке Берлина

В рассекреченных документах говорится о подвигах советских солдат.

Мультимедийная подборка документов из фондов Центрального архива министерства обороны, посвященная военным летчикам времен Великой Отечественной войны, опубликована на сайте Минобороны РФ 12 августа — в День Военно-воздушных сил России.

Особое место среди опубликованных архивных документов занимает копия рукописного приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку председателя ГКО Сталина в 2:00 9 августа 1941 года. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налет на сердце фашистского Третьего рейха, говорится в сообщении.

Минобороны России сняло гриф секретности с приказов, поручений, наградных документов, учетных карточек и боевых листков. Документы раскрывают подробности подвигов пилотов-штурмовиков — кавалеров орденов и Героев Советского Союза, имена которых долгое время не придавали огласке.

«Среди них младший лейтенант Владимир Гуляев, сумевший после нанесения тяжкого урона неприятелю посадить полуразбитый самолет на одно уцелевшее шасси. В подборке документов также малоизвестные наградные документы на экипаж, повторивший подвиг Гастелло — на старших лейтенантов Леонтия Драмарецкого и Черевко и старшину Алексееву», — сообщает Минобороны.

Среди опубликованных документов — уникальный альбом с характеристиками живучести боевых самолетов того времени. В нем представлена информация о самолетах Ил-2, Як-1, Як-7, Як-3, Ла-5, Ла-7 и других в часах налета, типичные поломки и боевые повреждения с фотоиллюстрациями и указанием времени, которое потребовалось на их ремонт.

ВВС России 12 августа отмечают 106-ю годовщину со дня создания.

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