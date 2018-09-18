Минобороны РФ: российский самолет Ил-20 сбили сирийские силы ПВО

В ведомстве заявили, что истребители Израиля прикрывались российским самолетом.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит сирийскими силами ПВО, так как им прикрывались истребители F-16 Израиля. Россия рассматривает действия Израиля как враждебные, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — сказал Конашенков.

Израильские самолеты наносили удары в районе Латакии и создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России.

На борту российского самолета находились 15 военнослужащих, они погибли, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря 17 сентября около 23:00 пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. На борту самолета находились военнослужащие.

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