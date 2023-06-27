Минобороны России: Началась подготовка к передаче тяжелой техники «Вагнера»

Министерство обороны России сообщило, что ведется подготовка к передаче тяжелой техники от Вагнера частям Вооруженных Сил России.

Накануне президент России Владимир Путин предложил бойцам «группы Вагнера» подписать контракт с Минобороны или другими силовыми структурами, вернуться к семьям или отправиться в Беларусь. Мое обещание будет выполнено. Повторяю, выбор за вами, но я верю, что это будет выбор российских солдат, которые осознали свою трагическую ошибку”, – сказал Путин.

Телеграм-канал Ribar, близкий к Минобороны, сообщил об этом Вечером понедельника, что «вагнеровские» части уже вошли на территорию Беларуси вместе со штатным вооружением и военной техникой.

Сам Пригогин, по некоторым данным, уже находится в Беларуси. Личный самолет основателя «Вагнера» приземлился на военном аэродроме Мачулищи под Минском, сообщает белорусский мониторинговый проект «Беларусь Гаюн».