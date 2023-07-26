Минобороны России начало использовать иранские ракеты «Шахид» российского производства для нанесения ударов по Украине

Российские военные уже начали использовать для ударов по Украине иранские беспилотники “Шахид” российской сборки. Об этом сообщила начальник пресс-центра оперативного командования «Южное» Наталья Гуменюк.

«Найденные после последних атак останки мучеников, например, уже отмечены кириллицей, потому что их производство уже российское. Это доказательство», — сказал он в эфире всероссийского телемарафона.

На этой неделе журналисты издания «Протокол» и YouTube-канала «РЗВРТ» прочитали расследование о привлечении студентов Алабужского политехнического колледжа в Татарстане к сбору мучеников на Руси.

По данным журналистов, на производстве студенты получают в среднем 30-40 тысяч рублей. Иногда им приходится работать по нескольку дней без сна и «почти без еды».

Позже на телеграм-канале колледжа появилось несколько видеороликов, в которых студенты вызвались работать за «достойную зарплату» и производство. о решении (какое производство не уточняется).