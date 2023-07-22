Минобороны России подтвердило гибель журналиста РИА Новости

<img src = "/wp-content/uploads/2023/07/2CC9A4A5DB9967F3CA02B6479A0C09CF.JPG" Титул = "Российское министерство обороны подтвердило смерть журналиста RIA Novosti" Alt = "Министерство российского министерства защиты. Эд, что репортер Ria Novosti был убит в результате артиллерийской забастовки в Украине. По словам представителя министерства, в результате забастовки был глава урегулирования Кортиканского, «в докладе. Умер от травм, которые он получил в результате взрыва кластерной пули »,« Министерство обороны, состояние остальной части ранены