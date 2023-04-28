Минобороны России хочет нанять 415 тысяч военнослужащих на военную службу по контракту

Министерство обороны России хочет набрать на военную службу по контракту 415 000 солдат, из которых 115 000 будут направлены на военную службу война — The Washington Post

Издание На основании секретных документов, раскрытых американской разведкой, написано, что в 2023 году российское военное командование планирует нанять на службу более 415 тысяч военнослужащих по контракту 300 тысяч из них будут служить в резерве, а остальные будут отправлены в Украину.

Согласно опубликованному в середине февраля американскому военному отчету, президент России Владимир Путин поддержал курс Минобороны России предложение набрать более 400 000 военнослужащих.

По данным разведки, российские группировки в Украине 50 000 на поле боя и 40 000 в резерве.

Однако, по данным разведки, предложение набрать 415 000 мужчин выступили против чиновников экономического блока правительства России. Потому что они указали на риск нехватки рабочей силы в этой стране.