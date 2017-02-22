Минобороны: российские военные уничтожили в Сирии 3,1 тыс. боевиков

Министр обороны Сергей Шойгу 21 февраля заявил, что ВКС РФ во время операции в Сирии уничтожили более 3,1 тыс. боевиков.

Среди них было уничтожено 26 полевых командиров. Об этом министр рассказал на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, российские военные в 2017 году совершили в Сирии около 1,8 тыс. боевых вылетов и нанесли 5,6 тыс. ударов по инфраструктуре террористов. Они ликвидировали 475 пунктов управления, 40 тренировочных лагерей, 45 заводов и мастерских по производству боеприпасов.

Шойгу отметил, что ключевую роль в ликвидации террористов сыграл российский спецназ.

«Показали свою высокую эффективность силы специальных операций подразделений спецназначения. Они сыграли ключевую роль в ликвидации террористов и уничтожении критически важных объектов противника и корректировке ударов нашей авиации», — сказал министр.

Он добавил, что введение режима прекращения боевых действий в Сирии позволило остановить в стране гражданскую войну, сообщает РИА «Новости».

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