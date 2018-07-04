Минобороны составило «Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации»

Ее опубликовали на сайте ведомства.

В книге упоминается рекорд дальности и продолжительности полета, установленный в 2010 году ракетоносцами Ту-160. Они пролетели около 20 тыс. км за сутки. Это достижение пока остается уникальным.

В том же году ракетоносцы Ту-95 МС преодолели 28 тыс. км за 40 часов. Рекорд также пока никому не удалось повторить или превзойти.

В книге рассказывается о самом длинном морском погружении подлодки, есть описание уникальной посадки Ан-124 на ледовое покрытие в Заполярье.

В собрание вошли рекорды спортсменов-армейцев, достижения военных ученых и исследователей, сообщает телеканал «360».

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