Минобороны Украины: за неделю ВСУ освободили 16 квадратных километров территории

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ходе контрудара украинских войск. По его словам, на южном фронте и в направлении Бахмута наблюдается значительное продвижение ВСУ.

◾В эфире национального телемарафона Маляр сообщил, что в ходе контрнаступления ВСУ на юге было освобождено более 192 квадратных километров, из них около 12 квадратных километров. км на прошлой неделе.

◾Украинские войска на прошлой неделе в направлении Бахмут около 4 кв. км. км от противника. Всего в ходе атаки было освобождено около 35 квадратных километров земли.

◾В настоящее время на нескольких участках в направлении Мелитополя и Бердянска идут активные боевые действия, сообщил замминистра. Основные бои продолжаются в районах Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка.

◾По данным аналитиков Американского института изучения войны (ISW), украинские войска продолжают медленно продвигаться по трем направлениям фронта, в том числе под Бахмутом, на западе Донецкой области и у берегов Днепра в Запорожской области.