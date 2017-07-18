Минобороны: в России тоже есть лазерное оружие

Так замминистра обороны Юрий Борисов 18 июля во время авиавыставки МАКС-2017 прокомментировал новость о том, что США провели в Персидском заливе испытания первого в мире лазерного оружия.

«У нас они тоже есть. Лазеры разные бывают — по способу применения, по дальности, по объектам, против которых они применяются», — отметил Юрий Борисов.

Он также рассказал, что Россия рассчитывает в 2020-2022 годах получить ряд гиперзвуковых «авиационных средств поражения».

«Мы намерены на рубеже 2020-2022 года получить в серию ряд изделий и авиационных средств поражения, которые будут работать именно на гиперзвуковых скоростях», — сообщил замминистра обороны на пресс-конференции.

По его оценке, Россия идет в ногу с мировым технологическим процессом.

«Мы, оценивая научно-технический задел в этой области, не видим, что мы сильно отстали, а находимся примерно на одном уровне с ведущими странами, которые работают в этой области», — отметил Юрий Борисов.

Представитель военного ведомства рассказал также, что Минобороны РФ ведет переговоры с авиастроительной отраслью о создании самолета с вертикальным взлетом и посадкой для будущего авианесущего крейсера.

«На сегодняшний день основой для авианесущих кораблей, в частности, «Адмирала Кузнецова», являются самолеты Су-33 и МиГ-29. В отдаленных планах Министерства обороны, на финише госпрограммы вооружений 2018-2025 годов — начало строительства нового авианесущего крейсера. К тому времени подойдет и новое поколение авиационной техники», — сказал он.

В более ранней перспективе — закупка российской армией легких истребителей МиГ-35. Этот процесс начнется с 2018 года. Кроме того, до 2020 года Минобороны намерено закупить 15 вертолетов Ми-38. Два опытных образца вертолета средней дальности Ми-38 были представлены в Жуковском на МАКС-2017. Один из них задействован в статической экспозиции, второй принимает участие в летной программе авиасалона, сообщает «Российская газета».

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