Минобороны запустило спецпроект об участниках парада ВМФ в Петербурге

Пользователи смогут ознакомиться с детальными интерактивными обзорами кораблей и самолетов.

В разделе размещен порядок прохождения боевых кораблей ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте, основные тактико-технические характеристики и системы вооружения, которыми оснащены суда. В приложении также доступна инфографика с обзорами самолетов и вертолетов авиации ВМФ, задействованных в параде, включающая их основные тактико-технические характеристики.

Ведомство также запустило исторический раздел, посвященный биографиям знаменитых русских мореплавателей и флотоводцев, первым российским парусным кораблям, изменениям в форме одежды русских моряков и описанию морских сражений, значимых для судьбы страны, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Главный военно-морской парад с морской и авиационной частью и праздничным салютом пройдет 30 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В мероприятии примут участие около 40 боевых кораблей и подводных лодок и 40 боевых машин авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в военно-морском параде в Кронштадте примут участие фрегат «Адмирал Макаров» и подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино», вошедшие в состав Черноморского флота в 2016 году.

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